Главное за день: Разбит еще один мост в РФ. Росармия продолжае атаковать Донетчину

Общество



С понедельника, 19 августа, в городе Мирноград Донецкой области временно прекращает работу отделение «Ощадбанка».



В Мирнограде и Селидово изменено время комендантского часа: с 15:00 до 11:00.



Боевые действия



Согласно данным аналитиков DeepState, войска РФ оккупировали село Николаевка в Донецкой области. Также россияне продвинулись возле Новожеланного, Желанного, Водяного. Украинские военные отбросили противника возле Отрубы в Курской области.



Войска РФ нанесли удары по Торецку, селу Разлив Волновахского района и дважды по Мирнограду. Три человека погибли, четыре человека ранены.



Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату «Кавказ» в Ростовской области РФ. Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта.



Украинская авиация уничтожила еще один мост на реке Сейм в РФ. Эти мосты важны для коммуникации русских войск в Курской области.



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