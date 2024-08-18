РФ атаковала Покровский, Бахмутский и Волновахский районы: количество жертв и пострадавших возросло

Россияне атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

Количество жертв и пострадавших в результате российских атак 18 августа возросло. По состоянию на 18:00 в регионе четверо погибших и четверо пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В Мирнограде получил ранения 41-летний мужчины, россияне сбросили с дрона взрывное устройство. У него диагностированы осколочные ранения и перелом шейного отдела позвоночника.



Кроме этого, войска РФ нанесли удар по Торецку, российский снаряд попал по дому, где жила супружеская пара: 67-летняя женщина погибла, а ее 64-летний супруг получил ранения, он находится в тяжелом состоянии.



Также под удар захватчиков попало село Разлив Волновахского района. Во двое своего дома погиб 25-летний житель, еще один 23-летний гражданский получил телесные повреждения.



Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы писали, что 18 августа российские войска дважды атаковали Мирноград. В результате утренней атаки погибла 83-летняя пенсионерка, также известно о 56-летней пострадавшей.



Днем от рук россиян погиб 44-летний мужчина. Предварительно, враг использовал «ФАБ-500».