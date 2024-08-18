Головне за день: Розбито ще один міст у РФ. Росармія продовжує атакувати Донеччину

Суспільство



З понеділка, 19 серпня, у місті Мирноград Донецької області тимчасово припиняє роботу відділення Ощадбанку.



У Мирнограді та Селідовому змінено час комендантської години: з 15:00 до 11:00.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, війська РФ окупували село Миколаївка на Донеччині. Також росіяни просунулися біля Новобажаного, Бажаного, Водяного. Українські військові відкинули супротивника біля Отрубів у Курській області.



Війська РФ завдали ударів по Торецьку, селу Розлив Волноваського району та двічі по Мирнограду. Троє людей загинули, четверо поранено.



Сили оборони України завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкту.



Українська авіація знищила ще один міст на річці Сейм у Росії. Ці мости важливі для комунікації російських військ у Курській області.



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