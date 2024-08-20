В России суд вынес «приговор» крымчанину, обвиняемому в «подготовке подрыва Аксенова по заказу СБУ»

Обвиняемый в покушении на Аксенова Игорь Корчинский в зале суда. Фото: кадр из видео

В Ростовской области Южный окружной военный суд вынес приговор по «уголовному делу» в отношении 35-летнего Игоря Корчинского. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Оккупанты признали Корчинского виновным якобы в подготовке к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.

«Под руководством сотрудника Службы безопасности Украины он обучился навыкам применения взрывных устройств. Действуя по указанию того же человека, в июне 2023 года в Симферополе он забрал из тайника взрывное устройство для дальнейшей установки в автомобиль «главы Республики Крым» в целях совершения его убийства. Преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов», – заявили в российской Генпрокуратуре.

Суд «приговорил» Корчинского к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Как сообщило «Радио Свобода», Корчинский, которого обвинили в покушении на Сергея Аксенова, является жителем Крыма.

Напомним, что в июне суд в России вынес «приговоры» обвиняемым в убийстве «Моторолы» и покушении на Захарченко, а главный фигурант заявил о пытках.