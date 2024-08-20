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У Росії суд виніс «вирок» кримчанину, обвинуваченому у «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ»

20 серпня 2024, 22:54

У Росії суд виніс «вирок» кримчанину, обвинуваченому у «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ»

Обвинувачений у замаху на Аксьонова Ігор Корчинський у залі суду. Фото: кадр із відео Обвинувачений у замаху на Аксьонова Ігор Корчинський у залі суду. Фото: кадр із відео

У Ростовській області Південний окружний військовий суд ухвалив вирок у «кримінальній справі» стосовно 35-річного Ігоря Корчинського. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі Росії. 

Окупанти визнали Корчинського винним нібито у підготовці до теракту, проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності та незаконному придбанні, зберіганні та носінні вибухових пристроїв.

«Під керівництвом співробітника Служби безпеки України він навчився навичок застосування вибухових пристроїв. Діючи за вказівкою тієї самої людини, у червні 2023 року в Сімферополі він забрав зі схованки вибуховий пристрій для подальшої установки в автомобіль «голови Республіки Крим» з метою скоєння його вбивства. Злочинні дії припинили співробітники правоохоронних органів», – заявили у російській Генпрокуратурі.

Суд «засудив» Корчинського до 18 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в'язниці, решту – у виправній колонії суворого режиму зі штрафом у розмірі 350 тисяч рублів.

Як повідомило «Радіо Свобода», Корчинський, якого звинуватили у замаху на Сергія Аксьонова, є мешканцем Криму.

Нагадаємо, що в червні суд у Росії виніс «вироки» обвинуваченим у вбивстві «Мотороли» та замаху на Захарченка, а головний фігурант заявив про тортури.

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