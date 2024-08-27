ЗСУ контролюють 100 населених пунктів у Курській області: взято в полон майже 600 військових РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм

Станом на 27 серпня ЗСУ взяли під контроль 1294 квадратні кілометри території та 100 населених пунктів у Курській області. Про це під час свого виступу на форумі «Україна 2024. Незалежність» повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також, за його словами, завдяки успішним діям українські війська суттєво поповнили «обмінний фонд».

«На цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці ЗС РФ», - розповів Сирський.

Нагадаємо, що ЗСУ контратакували та на два кілометри просунулися в Харківській області.