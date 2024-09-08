Главное за день: Удар по Николаевке. Образование для детей-переселенцев

Политика



Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук заместителем руководителя Офиса президента Украины. Еще одним заместителем руководителя ОП стал бывший начальник Закарпатской ОГА Виктор Микита.



Общество



Уже который год подряд украинские дети, которые выехали из своих родных населенных пунктов, вынуждены учиться на новых местах. Часть из них идет непосредственно в школы в громадах, куда переехала семья. Часть продолжает учиться в своих учебных заведениях, но дистанционно. Какие особенности обучения для переселенцев в новом учебном году — читайте в статье «Новостей Донбасса».



В течение недели на оккупированных территориях Луганской области происходили масштабные пожары, в частности, возгорание были в городе Антрацит. Россияне не могли потушить их из-за дефицита пожарных в регионе. При этом, оккупанты начали расследовать «возможные диверсии», и под этим предлогом начали проверять местное население.



Боевые действия



По данным украинского проекта DeepState, в Донецкой области войска РФ оккупировали село Невельское в Покровском районе.



Количество боевых столкновений возросло до 95. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях, сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



7 сентября войска России атаковали Николаевку в Донецкой области. Удар пришелся по гостинице «Заря». Разрушено по меньшей мере три этажа. Под завалами погибли двое работников «ЗооКонтроль Украина». Они приехали в населенный пункт для проведения стерилизации бездомных животных. Еще четыре человека ранены в Горняке и один в Мирноградской громаде.



В поселке Черкасское Донецкой области в результате атаки три женщины погибли на месте, также известно о двух пострадавших. Повреждены окна, фасады и заборы по меньшей мере 9 домов и автомобиль.



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