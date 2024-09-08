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Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців

08 вересня 2024, 22:00

Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців

Політика

 Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу Президента України. Ще одним заступником керівника ВП став колишній начальник Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Суспільство

 Вже котрий рік поспіль українські діти, які виїхали зі своїх рідних населених пунктів, змушені навчатись на нових місцях. Частина йде безпосередньо до шкіл у громадах, куди переїхала сім'я. Частина продовжує навчатись у своїх навчальних закладах, але дистанційно. Які особливості навчання для переселенців у новому навчальному році читайте у статті «Новин Донбасу».

Протягом тижня на окупованих територіях Луганської області відбувалися масштабні пожежі , зокрема, загоряння було у місті Антрацит. Росіяни не могли загасити їх через дефіцит пожежників у регіоні. При цьому окупанти почали розслідувати «можливі диверсії», і під цим приводом почали перевіряти місцеве населення.

Бойові дії

 За даними українського проекту DeepState, на Донеччині війська РФ окупували село Невельське в Покровському районі.

Кількість бойових зіткнень зросла до 95. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках, повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

7 вересня війська Росії атакували Миколаївку на Донеччині. Удару зазнав готель «Зоря». Зруйновано щонайменше три поверхи. Під завалами загинули двоє працівників "ЗооКонтроль Україна". Вони приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації бездомних тварин. Ще чотирьох людей поранено у Гірнику та одну у Мирноградській громаді.

У селищі Черкаське Донецької області внаслідок атаки троє жінок загинули на місці, також відомо про двох постраждалих. Пошкоджено вікна, фасади та паркани щонайменше 9 будинків та автомобіль.

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