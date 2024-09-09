Главное за день: Армия РФ захватила Водяное. Убийство людей в Украинске

Политика



Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Как отмечает издание La Repubblica, план не исключает передачу Москве части украинских территорий.



Общество



Так называемый «Верховный суд ДНР», подконтрольный РФ, незаконно осудил 29-летнего командира десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Таранюка. Его отправили в колонию на 29 лет.



Памятники композитору Николаю Леонтовичу и поэту Тарасу Шевченко перевезут из прифронтового Покровска. Памятник Леонтовичу из Покровска переедет в Винницу, а Шевченко — в Днепр.



Боевые действия



По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты захватили село Водяное Донецкой области и продвинулись в районе Гродовки Покровского района.



Российская армия за последнюю неделю захватила в несколько раз меньше территории в районе Покровска Донецкой области, следует из данных аналитиков и российского Минобороны. Об этом пишет издание «Агентство. Новости».



В Украинске Донецкой области российские военные убили 11 местных жителей, сообщил волонтер Сергей Наконечный. За город ведутся активные бои, и туда периодически заходят диверсионно-разведывательные группы оккупанта.



Два человека погибли и трое ранены в результате обстрелов Донетчины 9 сентября. Кроме этого, из-за обстрела обесточивались несколько подстанций, а также шахта. На момент обстрела в шахте оставались 74 работника. Всех вывели на поверхность. В результате атаки на Покровск вспыхнул пожар: разрушены жилые дома, поврежден газопровод. В Курахово повреждены административное здание и автотехника.



Россияне в очередной раз ударили по Никополю, в результате артиллерийского обстрела погибла 16-летняя девочка, три человека ранены.



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