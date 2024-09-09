Головне за день: Армія РФ захопила Водяне. Вбивство людей в Українську

Політика



Канцлер ФРН Олаф Шольц готує власний план врегулювання конфлікту в Україні, який має стати новою версією Мінських угод, досягнутих у 2015 році. Як зазначає видання La Repubblica, план не виключає передачі Москві частини українських територій.



Суспільство



Так званий "верховний суд ДНР", підконтрольний РФ, незаконно засудив 29-річного командира десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Таранюка. Його відправили до колонії на 29 років.



Пам'ятники композитору Миколі Леонтовичу та поету Тарасу Шевченку перевезуть із прифронтового Покровська. Пам'ятник Леонтовичу з Покровська переїде до Вінниці, а Шевченка до Дніпра.



Бойові дії



За даними моніторингового проекту DeepState, російські окупанти захопили село Водяне на Донеччині і просунулися в районі Гродівки Покровського району.



Російська армія за останній тиждень захопила в кілька разів менше території в районі Покровська Донецької області, випливає з даних аналітиків та російського Міноборони. Про це пише видання «Агентство. Новини».



В Українську Донецькій області російські військові вбили 11 місцевих жителів, повідомив волонтер Сергій Наконечний. За місто ведуться активні бої і туди періодично заходять диверсійно-розвідувальні групи окупанта.



Двоє людей загинули і троє поранені внаслідок обстрілу Донеччини 9 вересня. Крім цього, через обстріл знеструмлювалися кілька підстанцій, а також шахта. На момент обстрілу в шахті залишалися 74 працівники. Усіх вивели на поверхню. Внаслідок атаки на Покровськ спалахнула пожежа: зруйновано житлові будинки, пошкоджено газопровід. У Кураховому пошкоджено адміністративну будівлю та автотехніку.



Росіяни вкотре вдарили по Нікополю, внаслідок артилерійського обстрілу загинула 16-річна дівчинка, троє людей поранено.



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