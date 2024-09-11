В Покровском районе произошло смертельное ДТП: понгибли трое людей

В Покровском районе авария. Фото: ГСЧС

Вблизи города Родинское Покровского района Донецкой области 11 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Спасатели деблокировали из автомобиля 3 погибших человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«11 сентября в 05:00 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Покровск-Доброполье», — говорится в сообщении.



В результате столкновения двух автомобилей погибли 3 человека, их тела зажало элементами кузова. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали тела 2 мужчин и 1 женщины из искореженного легкового автомобиля.





Ранее мы писали, что два автомобиля сгорели в результате лобового столкновения на проспекте Богдана Хмельницкого в оккупированном Донецке.