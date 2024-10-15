Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про «стратегічне партнерство» РФ з КНДР

РФ та КНДР створять військовий союз. Фото: РІА Новини

Глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР. Про це повідомляє Медуза.



«Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Він опублікований у основі законодавчої діяльності Думи 14 жовтня», — йдеться у повідомленні.



У цьому проєкті закону вказується, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними у її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно до законодавства Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки.



Договір набуде чинності після того, як РФ та КНДР обміняються ратифікаційними грамотами.



Раніше ми писали, що на засіданні ставки верховного головнокомандувача була доповідь розвідок щодо фактично включення у війну КНДР.