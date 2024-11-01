Український дрон ліквідував двох російських солдатів на мотоциклі поблизу села Терни

Український дрон ліквідував двох російських солдатів у селі Терни. Фото: кадр із відео

Український дрон Mavic 3T скидами знищив двох російських солдатів та їхній мотоцикл поблизу села Терни, Донецької області. Про це повідомила 63 окрема механізована бригада ЗСУ.



«Справжній Голлівуд у полях Лиманщини! Сюжет: осінь, світанок, Донбас. Ка**пи їдуть у бік наших позицій, але ламаються дорогою. Їх помічають наші пілоти. Мос**лям кілька разів неймовірно щастить, вони виплутуються із фантастичних ситуацій, але все закінчується хепі-ендом», — йдеться у підписі до відео.



Варто додати, що у звіті Генерального штабу ЗСУ зазначили, що на Лиманському напрямі ЗС РФ атакували 21 раз.



Загарбники намагалися просунутись уперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.



Раніше повідомлялося, що російські військові на мотоциклах штурмують українські позиції.