Готовы ли компредприятия Донетчины к возможной эвакуации: ответ Филашкина

Российские военные ежедневно атакуют Донецкую область, также попадают под обстрелы коммунальные предприятия. Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на брифинге рассказал, готовы ли местные компредприятия к возможной эвакуации.
«Коммунальные предприятия готовы к эвакуации, будем надеяться, что до этого не дойдет. Потому что они (коммунальные работники – ред.) работают, чтобы обеспечить наших людей в полном объеме тепло, электро, водо и газоснабжением. Более 50 % коммунальных предприятий строят фортификационные сооружения, после рабочего дня идут на оборону нашей области», — подчеркнул начальник Донецкой администрации.
По словам Филашкина, в случае эвакуации, алгоритм действий отработан.
Ранее мы писали, что российская армия 14 января обстреляла Константиновку Донецкой области. Под атаку попала газораспределительная станция.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях