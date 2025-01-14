Готовы ли компредприятия Донетчины к возможной эвакуации: ответ Филашкина

Известно, будут ли эвакуировать коммунальные предприяти из Донетчины. Фото: скриншот с видео

Российские военные ежедневно атакуют Донецкую область, также попадают под обстрелы коммунальные предприятия. Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на брифинге рассказал, готовы ли местные компредприятия к возможной эвакуации.



«Коммунальные предприятия готовы к эвакуации, будем надеяться, что до этого не дойдет. Потому что они (коммунальные работники – ред.) работают, чтобы обеспечить наших людей в полном объеме тепло, электро, водо и газоснабжением. Более 50 % коммунальных предприятий строят фортификационные сооружения, после рабочего дня идут на оборону нашей области», — подчеркнул начальник Донецкой администрации.



По словам Филашкина, в случае эвакуации, алгоритм действий отработан.





Ранее мы писали, что российская армия 14 января обстреляла Константиновку Донецкой области. Под атаку попала газораспределительная станция.