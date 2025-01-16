Украинцы за границей получат «застрявшие» паспорта

Более чем 80 тысяч граждан Украины, проживающих на территории Польши получат документы, оформление которых затянулось. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.



«Вчера в Варшаве президент Зеленский встретился с украинской общиной. Среди прочего обсуждали вопрос выдачи паспортов ГП "Документ". Только в Польше речь идет о более 80 тыс. граждан, которые давно ждут свои документы. Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше — везде, где они "застряли"», — сообщила она.



Паспорта выдаст государственное предприятие «Документ».