Українці за кордоном отримають паспорти, що «застрягли»

Понад 80 тисяч громадян України, які проживають на території Польщі, отримають документи, оформлення яких затягнулося. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.



«Вчора у Варшаві президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого, обговорювали питання видачі паспортів ДП "Документ". Лише у Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають на свої документи. Президент розв'язав питання. Паспорти буде видано. І не лише у Польщі — скрізь, де вони "застрягли"», — повідомила вона.



Паспорти видасть державне підприємство «Документ».