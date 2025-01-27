В Покровске завтра закроется последнее отделение «Укрпочты»

В Покровске Донецкой области, расположенном всего в двух километрах от линии фронта, с 28 января прекратит работу последнее отделение «Укрпочты». Информация об этом сегодня появилась в соцсетях.

Ранее начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона заявил, что «Укрпочта» в прифронтовом городе будет работать до 15 января.

Филашкин подчеркнул, что в Покровске отсутствуют электроснабжение и газоснабжение. Из-за разрушений и постоянных обстрелов возобновить подачу электроэнергии и газа невозможно.