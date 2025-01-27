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В России после атак беспилотников приостановил работу один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов – СМИ

27 января 2025, 22:36

В России после атак беспилотников приостановил работу один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов – СМИ

Пожар на Рязанском НПЗ после атаки дронов. Фото: кадр из видео Пожар на Рязанском НПЗ после атаки дронов. Фото: кадр из видео

Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атак украинских беспилотников в конце прошлой недели. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

На заводе загорелось нефтехранилище. Среди поврежденного оборудования – железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепереработки.

В результате переработка нефти прекратилась. Загрузку нефти приостановили ​​с пятницы. Работы на заводе приостановили из-за невозможности отправки нефтепродуктов.

В 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 миллиона метрических тонн – 262 000 баррелей в сутки – или почти 5% от общей переработки России.

Напомним, что впервые украинские дроны ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу ночью 24 января.

Второй раз этот НПЗ попал под атаку БПЛА ночью 26 января.

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