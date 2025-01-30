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Російський суд ув'язнив у колонію українця, якого викрали, коли він приїхав додому до матері на Харківщину

30 січня 2025, 18:52

Російський суд ув'язнив у колонію українця, якого викрали, коли він приїхав додому до матері на Харківщину

Російський суд ув'язнив у колонію українця, якого викрали, коли він приїхав додому до матері на Харківщину

Міський суд Санкт-Петербурга (РФ) ухвалив вирок 29-річному громадянину України Івану Забавському, засудивши його до 11 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві (стаття 276 КК РФ). Про судове рішення повідомляє видання «Медіазона».

Забавського було затримано у червні 2023 року. Він жив у Харкові та працював у кафе, де готували шаурму. Його мати Марина Забавська після початку російського вторгнення залишалася в селі Таволжанка Харківської області.

У вересні 2022 року під час обстрілу загинула її рідна сестра. У міру наближення російських військ Марина вирішила залишити село та виїхати до Росії. Через відсутність зв'язку в Таволжанці Іван не міг із нею зв'язатися. Щоб знайти матір, він вирушив туди водієм вантажівки з гуманітарною допомогою — на той момент до прифронтової зони пропускали тільки такі машини. Після цього його слід зник, а саме село опинилося під російською окупацією. Пізніше Марина повернулася до України, і сусіди розповіли їй, що бачили, як її сина вели російські військові.

Лише у травні 2023 року російське міністерство оборони відповіло на запит матері, повідомивши, що Іван перебуває в Росії і його було затримано «за протидію спеціальної військової операції». Таке формулювання нерідко зустрічається в офіційних листах російських військових, коли йдеться про громадянських українців, яких вони затримують.

Судовий розгляд у справі Забавського розпочався лише влітку 2024 року. Процес проходив у закритому режимі і деталі звинувачення не розкривалися. Прокурор у ході дебатів наполягав на покаранні у вигляді 13 років позбавлення волі.

Видання пише, що українець повідомив про пережиті тортури. У своєму листі Забавський описав «довгі та жахливі десять місяців у полоні, де щодня здавався роком», а побиття відбувалося «не менше двох-трьох разів на добу».

Він також згадував постійний голод — за його словами, полоненим видавали порції трохи понад 100–150 грамів.

«Електрика, гумові кийки, ноги були як світлофор - одні синці сходили, інші з'являлися, і так щодня», — написав він.

Забавський визнав провину у співпраці з СБУ та у «діях, зазначених у матеріалах справи». Однак він стверджував, що пішов на це, намагаючись врятувати свою матір, яка опинилась у зоні бойових дій.

Адвокат Івана Забавського Андрій Чортков, коментуючи вирок, заявив, що його підзахисний провів «близько десяти місяців» ув'язнення без пред'явлення звинувачень. За його словами, така практика широко застосовується до українців, які опинилися у полоні.

Нагадаємо, що «Верховний суд ДНР» ухвалив «довічний вирок» громадянину Грузії, який в «Азові» обороняв Маріуполь.

ТЕГИ

Люди
Полонені РФ
Місця
Харківська область

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