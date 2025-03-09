Российский ЗРК «Оса» уничтожили ВСУ на Угледарском направлении

Российский зенитно-ракетный комплекс «Оса» уничтожили украинские военные. Фото: скриншот

На Угледарском направлении украинские военнослужащие ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс «Оса». Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем.



Россияне использовали установку для противовоздушной обороны.



«Операторы 413 батальона «РЕЙД» СБС нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу «Оса» на Угледарском направлении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ЗРК «Оса» — мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов ВС РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие уничтожили несколько дронов Zala российских оккупантов в Донецкой области.