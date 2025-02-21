У Миколаєві розкрили схему ухилення від мобілізації за $8 тисяч

У Миколаєві розкрили схему ухилення від мобілізації. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) заблокувало незаконну схему ухилення від мобілізації в Миколаєві. До злочинної діяльності були залучений командир взводу одного з правоохоронних органів, начальник відділу мобілізації Центрального ТЦК і СП Миколаєва, а також голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.







Зловмисники підробляли медичні документи для громадян, які бажали уникнути мобілізації. Правоохоронець знаходив «клієнтів», після чого посадовець центру комплектування та голова ЛКК оформляли фальшиві довідки з фіктивними діагнозами.

Вартість такої «послуги» становила $8 000. Схема діяла з кінця 2024 року. Фігурантів затримали під час передачі хабаря. Під час обшуків у їхніх робочих кабінетах вилучено документи, які допоможуть встановити особи тих, хто скористався підробленими довідками.

Трьом посадовцям висунуто підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн гривень. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній правоохоронець отримав 9 років за смертельну ДТП на Київщині.