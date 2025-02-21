Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Миколаєві розкрили схему ухилення від мобілізації за $8 тисяч

21 лютого 2025, 09:45

У Миколаєві розкрили схему ухилення від мобілізації за $8 тисяч

У Миколаєві розкрили схему ухилення від мобілізації. Фото: ДБР У Миколаєві розкрили схему ухилення від мобілізації. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) заблокувало незаконну схему ухилення від мобілізації в Миколаєві. До злочинної діяльності були залучений командир взводу одного з правоохоронних органів, начальник відділу мобілізації Центрального ТЦК і СП Миколаєва, а також голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.



Зловмисники підробляли медичні документи для громадян, які бажали уникнути мобілізації. Правоохоронець знаходив «клієнтів», після чого посадовець центру комплектування та голова ЛКК оформляли фальшиві довідки з фіктивними діагнозами.

Вартість такої «послуги» становила $8 000. Схема діяла з кінця 2024 року. Фігурантів затримали під час передачі хабаря. Під час обшуків у їхніх робочих кабінетах вилучено документи, які допоможуть встановити особи тих, хто скористався підробленими довідками.

Трьом посадовцям висунуто підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн гривень. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній правоохоронець отримав 9 років за смертельну ДТП на Київщині.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Миколаїв
Інше
хабар ухилення від мобілізації ЛКК
Організації
ДБР

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:55
Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів
23:00
Головне за день: Удар по Херсону. Україна готова до угоди із США
22:05
«ДНР»: Пушилін погрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах
21:00
Псевдосудді з окупованого Донецька повідомили про підозру у держзраді
17:50
У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків
17:03
Росія запустила залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Навіщо це потрібно окупантам
14:14
У Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації
11:34
В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами
09:57
В окупованому Бердянську вночі біля школи вибухнув автомобіль
23:00
Головне за день: «Гарантійна» місія для України. Удар по Одесі та Костянтинівці
14:57
В окупованому Маріуполі море забруднюється каналізаційними стоками
10:41
Росіяни почали проводити мобілізаційні заходи на окупованій частині Донецької області — ЦНС
23:00
Головне за день: Про що домовилися Росія та США? Росармія просунулась на Донеччині
16:05
РФ готує українських дітей в окупації до війни: вчать тримати автомат і співають про «службу батьківщині»
15:21
Освіта на окупованій Луганщині: нестача вчителів і борги, які «закриваються» смертями
09:40
ФСБ готує провокації для дискредитації опору — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Зустріч представників Росії та США. Подвійний удар по Костянтинівці
11:15
Росіяни окупували село Срібне на Донеччині — DeepState
10:18
Росіяни забирають кровозамінники з лікарень в окупованих містах — «Жовта Стрічка»
22:00
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація на ЧАЕС
усі новини
11:24
РФ вдарила з артилерії по Костянтинівці: є жертва та постраждалий
11:12
Російські війська просунулися у Донецькій області – DeepState
10:59
Росіяни за добу атакували 4 райони Донеччини: в ОВА показали наслідки
10:58
Стало відомо, хто блокує новий пакет військової допомоги Євросоюзу для України
10:57
Російський дрон вдарив по авто поліції у Куп'янську: постраждали троє поліцейських
10:42
Окупанти за добу обстріляли Покровськ: поранено цивільного, пошкоджено будинки
10:40
Конгресмени-республіканці внесли законопроект про повний вихід США зі складу ООН
10:25
На Київщині затримали найманців РФ, які готували теракт біля ТЦК
10:10
У Росії готуються оголосити про «перемогу» у війні проти України – розвідка
09:59
Представники США та РФ таємно зустрічалися у Швейцарії для обговорення війни — Reuters
09:45
У Миколаєві розкрили схему ухилення від мобілізації за $8 тисяч
09:36
Українська армія просунулася на Покровському напрямку – ISW
09:22
«Останні дні ворог проводить дуже активно»: у DeepState заявили про погіршення ситуації на Новопавлівському напрямку
09:16
В оточенні Трампа вважають, що Зеленському «краще негайно залишити Україну» — NYP
08:58
Обстріли Донецької області: за добу загинули сім людей, ще дві – поранені
08:55
Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів
08:40
Країни Великої сімки передумали посилювати санкції проти РФ
08:26
ЗСУ збили 87 ворожих БПЛА, ще 70 не досягли цілей
08:19
Глава британського МЗС не побачив прагнення РФ домовитися про мир в Україні
23:38
Більшість переселенців із Донецької області хочуть повернутися додому, але лише після закінчення війни
усі новини
ВІДЕО
На Київщині затримали найманців РФ, які готували теракт біля ТЦК. Фото: Нацполіція На Київщині затримали найманців РФ, які готували теракт біля ТЦК
21 лютого, 10:25
Російська бронетехніка на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили кількагодинний штурм росіян на Новопавлівському напрямку: знищені танки, БТР та МТ-ЛБ
20 лютого, 14:16
ВМС України збили 16 дронів Shahed над Одесою. Фото: кадр із відео ВМС України збили 16 дронів Shahed над Одесою
20 лютого, 12:16
В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами. Фото: кадр із відео В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами
20 лютого, 11:34
Знищений російський танк поблизу Кремінної. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили танк та військову техніку російської армії на Луганщині: кадри
20 лютого, 10:14
Після російського удару по Херсону зросла кількість постраждалих. Фото: МВА У Херсоні зросла кількість постраждалих після російської атаки
20 лютого, 09:16

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір