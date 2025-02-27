Беспилотники повредили два судна в Краснодарском крае России

Два судна повреждены в результате вчерашней атаки БПЛА по Туапсе в Краснодарском крае России. Об этом сегодня сообщило издание ASTRA.

«Накануне при атаке БПЛА на морской торговый порт в Туапсе были повреждены два судна», — пишет издание со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Речь идет о водолазном боте «Водолаз 31», который относится к Морспасслужбе — его корпус повредило осколками, пришлось откачивать воду, — а также о сухогрузе «Mumtaz bey», который ходит под флагом Панамы.

По данным источников ASTRA, на судне осколками повредило надстройку, крыло ходового мостика и иллюминаторы.

На сухогрузе находилось 22 человека экипажа, из них большинство — граждане Турции, два гражданина Египта, 2 —Индии и 1 — Азербайджана.

Сухогруз находился на погрузке угля, на борту было 25 тысяч тонн груза.

Пострадавших нет.

Ранее ASTRA удалось геолоцировать одно из видео с места атак, нанесенных беспилотниками в ночь на 26 февраля в Туапсе Краснодарского края, которое свидетельствует об атаке на морской торговый порт.

До этого источники ASTRA сообщили, что накануне ночью беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Два беспилотника упали на территорию предприятия. В результате была повреждена часть нефтеперерабатывающей установки ЭЛОУ-АВТ-12. Также поврежден трубопровод сырой нефти.