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Радник Білого дому: Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії

14 березня 2025, 22:45

Радник Білого дому: Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії

Радник Білого дому: Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Україна, можливо, буде змушена погодитися на певні територіальні поступки на користь Росії.

Під час інтерв'ю на телеканалі Fox News ведучий припустив, що Україна не стане членом НАТО і, можливо, Донбас чи «райони, які значною мірою заселені вихідцями з Росії, перейдуть до Путіна за будь-якого врегулювання». Волтц погодився із цим твердженням.

«Ви не помиляєтесь. І що важливо, ми обговорюємо всі ці речі з обох боків. Ми ведемо ці дискусії із нашими російськими колегами. Ми обговорюємо ці питання із нашими українськими колегами. І ми підштовхуємо обидві сторони разом із президентом Трампом, головним перемовником, який сповнений рішучості покласти край цій війні», — сказав він.

Майк Волтц також підтвердив, що на переговорах між українською та американською делегаціями в Джидді (Саудівська Аравія) обговорювалися питання розмежування, на якому має завершитися війна.

«Вони (українська делегація, — ред.) були дуже чесними. Ми мали дуже гарні розмови. Якоїсь миті ми навіть дістали карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну», — розповів Волтц.

За його словами, Україна погодилася із необхідністю рухатися до припинення вогню.

«Українці погодились, що треба переходити до припинення вогню. Усі сторони повинні рухатися до припинення вогню», — наголосив він.

При цьому Волтц зазначив, що компроміси неминучі.

«Звичайно, обидві сторони матимуть свої вимоги. Звісно, обидві сторони мають піти на певні компроміси та продемонструвати дипломатію», — заявив радник Білого дому.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що питання Енергодару та Запорізької АЕС порушувалося під час переговорів між українською та американською сторонами у контексті контролю над територіями.

Президент України також зазначив, що питання територій стане одним із найскладніших під час обговорення припинення війни.

Він додав, що міжнародні партнери України знають, що Київ не визнає окупованих територій частиною Росії.

«Це моя політична воля як президента. І це є політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права та Конституції України», — заявив глава держави.

Зеленський також нагадав, що в офіційному документі, опублікованому після переговорів України та США в Саудівській Аравії, питання територій не було відображено, «але це не означає, що це питання не порушувалося».

Раніше глава Кремля Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.

За даними джерел Reuters, серед вимог Путіна: відмова України від вступу до НАТО, передача Росії контролю над чотирма українськими областями, обмеження чисельності української армії та послаблення західних санкцій. Крім того, Кремль потребує проведення президентських виборів в Україні.

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