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За три роки в російському полоні боєць Нацгвардії втратив 40 кілограмів

24 березня 2025, 16:42

За три роки в російському полоні боєць Нацгвардії втратив 40 кілограмів

Сорок кілограмів втратив у російському полоні боєць Нацгвардії України. Фото: ASTRA Сорок кілограмів втратив у російському полоні боєць Нацгвардії України. Фото: ASTRA

Боєць Нацгвардії України втратив 40 кілограмів за три роки у російському полоні. Про це повідомляє видання ASTRA.

Видання пише, що Іван Петровський опублікував у своєму Інстаграмі фото до та після полону.

«Я вдома. Різниця — 1037 днів полону та мінус 40 кілограмів», — підписав він знімок.

Мати військовослужбовця Раїса Петровська розповіла, що він повернувся з полону 19 березня у рамках обміну.

За даними українських ЗМІ, Іван Петровський народився у Броварах, пізніше його родина переїхала до Житомирської області. У 2015 році він пішов до Нацгвардії на строкову  службу, після якої підписав контракт. Служив у Маріуполі у 12-й бригаді оперативного призначення. З початком війни обороняв місто.

У травні 2022 року він потрапив у полон і провів там майже три роки. Його тримали у Оленівці, потім перевели у Волгоградську область. Петровський мав проблеми зі здоров'ям. Вдома на нього чекали батьки, дружина та двоє дітей, зазначає ASTRA.

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