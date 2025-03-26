РФ дроном ударила по центру Краматорська: пошкоджено багатоповерхівку

Вранці у середу, 26 березня, центр Краматорська потрапив під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«О 8:25 Краматорськ зазнав удару — безпілотник ударив по центру міста. Пошкоджено багатоповерхівку», — зазначив він.



За словами Гончаренка, інформації про постраждалих та загиблих немає.



На місці працюють усі відповідні служби.



Раніше ми писали, що в Покровську 25 березня загинув цивільний внаслідок російського обстрілу.