РФ дроном ударила по центру Краматорська: пошкоджено багатоповерхівку

Вранці у середу, 26 березня, центр Краматорська потрапив під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«О 8:25 Краматорськ зазнав удару — безпілотник ударив по центру міста. Пошкоджено багатоповерхівку», — зазначив він.
За словами Гончаренка, інформації про постраждалих та загиблих немає.
На місці працюють усі відповідні служби.
Раніше ми писали, що в Покровську 25 березня загинув цивільний внаслідок російського обстрілу.
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