ЗСУ отримали на озброєння вітчизняний авіаційний комплекс «Хижий птах»: деталі

До знищення ворогів приєдналися «Хижі птахи». Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до використання безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах» вітчизняного виробництва. Цей БПАК знищуватиме супротивника в різних погодних умовах, вдень та вночі. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.



Інженери створили цей комплекс з урахуванням аналізу застосування безпілотників у бойових діях.



«Хижий птах» вже довів свою ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога. Коптери цього комплексу мають підвищену стійкість до роботи під дією ворожого РЕБу», — йдеться у повідомленні.



Коптери несуть бойове навантаження, якого вистачає для ураження танка, бронетранспортера, самохідної артилерійської установки, укріпленого бліндажа тощо.



Раніше ми писали, що Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в армії наземний роботизований комплекс «Лють» вітчизняного виробництва.