Житель Донеччини збирав для ФСБ дані про військові частини у Кіровоградській області

За матеріалами СБУ до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засуджено чоловіка, який діяв у Кіровоградській області за завданням російських спецслужб. За даними слідства, агентом виявився мешканець прифронтового Торецька Донецької області. За завданням окупантів, він виїхав до центрального регіону України, видавши себе за переселенця.



Після переїзду він улаштувався підсобним робітником у військову частину, щоб через нові знайомства збирати розвіддані. Також він самостійно обстежував місцевість, фотографував та наголошував на можливих позиціях Сил оборони на Google-картах.



Слідство встановило, що він збирав інформацію для підготовки ракетних та дронових ударів на українські об'єкти. Серед цілей окупантів були штаби та резервні командні пункти Сил оборони.



Щоб послабити українську ППО, чоловік намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Крім того, його цікавили місця дислокації та маршрути мобільних вогневих груп, що охороняють небо регіону.



За виконання цих завдань куратори обіцяли своєму інформатору «евакуацію» через треті країни та працевлаштування у ФСБ.



Співробітники СБУ затримали зловмисника в липні 2023 року на місці злочину — під час фотографування зовнішнього периметра військового об'єкта.



Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами зв'язку з ФСБ.



Зібрані Службою безпеки України матеріали стали підставою для звинувачення. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді двом колишнім співробітникам незаконно створеної «виправної колонії» в окупованому Маріуполі.



Також перед судом постануть вісім українців-учасників російських військ, затриманих у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.