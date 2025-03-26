Омбудсмен: порушення з боку ТЦК набули масового характеру

Порушення прав людини, скоєні працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), набули системного та масового характеру, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



«За результатами численних звернень громадян до Офісу омбудсмена можу чітко констатувати: порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави», — написав він у повідомленні Telegram-каналі.



Лубінець також повідомив, що сьогодні депутати запропонували викликати його до Верховної Ради для обговорення ситуації, проте ініціатива народного депутата Олексія Гончаренка не отримала необхідної кількості голосів. При цьому сам омбудсмен висловив готовність подати депутатам свій аналіз.



За словами Лубінця, йдеться не про поодинокі інциденти, а про численні випадки насильства та зловживань повноваженнями. Серед найбільш тривожних фактів — побиття людей, насильницькі затримання на вулицях, у метро та торгових центрах, а також випадки навмисних ДТП, щоб зупинити велосипедистів та мотоциклістів.



Офіс омбудсмена також фіксує позбавлення громадян права на юридичний захист — адвокатів не допускають до затриманих, а близькі не можуть дізнатися, де їх родичі. Крім того, перешкоди створюються і для представників уповноваженого, що заважає контролю над дотриманням прав затриманих.



Він зазначив, що людей також примушують підписувати документи без пояснень, а мобілізаційні заходи нерідко застосовуються до тих, хто має законні підстави для відстрочення або не підлягає мобілізації.



На думку Лубінця, ситуація потребує негайного втручання з боку держави.

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