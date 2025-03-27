У «Резерв+» додали можливість відстрочки для людей з інвалідністю

У застосунку «Резерв+» стали доступні відстрочки від мобілізації для людей з інвалідністю, чиї дані внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.



Щоб оформити відстрочку, необхідно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію. Після опрацювання запиту користувач отримає повідомлення з результатом.



У разі відсутності даних у реєстрах рекомендується звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали проводити мобілізаційні заходи на окупованій частині Донецької області.