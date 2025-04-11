Молодь України повертається: історія Оксани та Андрія, які пройшли шлях з окупації

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще двох підлітків — 17-річну дівчину та 18-річного хлопця. Це сталося в рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за участі команди Української мережі прав дитини (UCRN). Про це повідомляє ініціатива Bring Kids Back UA у соцмережі Х (Twitter).



«Рідне місто 17-річної Оксани було окуповане російською армією ще 2014 року. У дитинстві її разом із матір'ю примусово вивезли в Росію, де вона зазнавала постійних принижень за своє українське походження. У школі вона не тільки зазнавала знущань, а й неодноразово піддавалася фізичним нападам», — йдеться в повідомленні.



Попри тиск і насильство, дівчина продовжувала спроби виїхати. Під час останньої — вона чотири дні не їла. Звернувшись по допомогу до UCRN, Оксана отримала підтримку: команда організувала безпечний маршрут, підготувала документи та допомогла їй повернутися. Зараз вона знову в Україні та планує вступати до університету.



Історія 18-річного Андрія також почалася на тимчасово окупованій території. Він жив там з матір'ю і сестрою, щодня стикаючись з психологічним тиском і загрозою насильницького призову до російської армії.



Декілька спроб втечі виявилися невдалими, але після поради сестри він звернувся за допомогою до UCRN.



Завдяки співпраці з міжнародними партнерами організація забезпечила Андрію безпечний перехід через кордон, і зараз він уже перебуває на території, підконтрольній Україні, де возз'єднався з сестрою.



«Діти та молодь — майбутнє України, і ми ніколи не припинимо боротися за наше майбутнє. Імена змінені з міркувань безпеки», — наголосили в ініціативі Bring Kids Back UA.



Проєкт «Шлях додому: новий маршрут» реалізується UCRN спільно з німецькою організацією SOS-Kinderdörfer weltweit / Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland eV.



В Україну вже повернулося 1269 дітей, заявила цими днями радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.



Раніше повідомлялося, що Україна повернула 45 осіб з окупованої території, а також із Росії та Білорусі.