В Киеве россиянин задушил девушку в фотостудии

Гражданин РФ задушил девушку в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве полицейские задержали гражданина РФ, который задушил свою девушку в помещении фотостудии. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.







По данным следствия, пара — 28-летний мужчина и 21-летняя женщина — приехали в Украину в 2022 году и работали вместе в столичном салоне. После рабочего дня они решили отпраздновать годовщину отношений, но между ними вспыхнул конфликт. Мужчина напал на девушку и задушил её.



Он сам вызвал полицию и сообщил о случившемся. На место прибыли следственно-оперативная группа и судмедэксперты.



Злоумышленника задержали, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Суд арестовал его. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.