Ермак встретился с Виткоффом и Келлогом в США: глава ОП рассказал, о чем они говорили

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и специальный представитель США по Украине Кит Келлог. Фото: ОПУ

3 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом сообщил сам Ермак.



По его словам, они обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине.



«Также говорили о похищенных Россией детях. Мы передали России списки, ждем ответа – важно вернуть их домой. Это важный вопрос. И мы ценим, что США включены в процесс. Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал», – сказал Ермак.



Глава ОП также встретился со специальным представителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Виткоффом, с которым они обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.



«Позиция РФ – неконструктивная. Отметил, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Также рассказал о реальной ситуации на поле боя. Пригласил Стива Виткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Нам нужно прекращение огня – мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США. Также мы готовы к встрече лидеров, которую избегает Россия», – добавил он.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны договорились об обмене нескольких категорий военнопленных и передаче тел погибших солдат.