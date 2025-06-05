ВСУ продвинулись вблизи трассы «Покровск-Константиновка» – ISW

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к югу от Малиновки. Это село находится вблизи трассы «Покровск-Константиновка».



Согласно утренним данным оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», российская армия безуспешно атаковала украинские оборонные укрепления вблизи Малиновки. Штурмовые действия оккупантов отбили.

Напомним, что украинская армия продвинулась в Курской области.