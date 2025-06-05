ЗСУ просунулися поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка» – ISW

Ситуація на Покровському напрямі. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південь від Малинівки. Це село знаходиться поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка».



Згідно з ранковими даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», російська армія безуспішно атакувала українські оборонні укріплення поблизу Малинівки. Штурмові дії окупантів відбили.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у Курській області.