Германия профинансирует производство украинских БПЛА на миллионы евро — Der Spiegel

Производство дальнобойных украинских дронов профинансирует Германия. Фото: ZDF

Правительство ФРГ профинансирует производство украинских ударных беспилотников на миллионы евро.

Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По их данным, сделка составит «трехзначную миллионную сумму».

Конкретно речь идет о производстве дальнобойных беспилотников типа Ан-196 («Лютый»), которые смогут поражать цели на расстоянии около 2 тысяч километров.

Как пишет издание, Украина благодаря немецкой помощи сможет изготовлять несколько сотен таких БПЛА.