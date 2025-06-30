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В Сухопутных силах ВСУ заявили, что россияне ударили рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге

30 июня 2025, 13:17

В Сухопутных силах ВСУ заявили, что россияне ударили рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге

В Сухопутных силах ВСУ заявили, что россияне ударили рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге

Российские военные сегодня ударили беспилотником рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных сил ВСУ.

«Сегодня, 30 июня, врагом нанесен удар с помощью БпЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в городе Кривой Рог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава. 

«Военнослужащие и гражданские работники учреждения приема граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии», — добавили в Сухопутных силах.

В то же время отмечается, что есть раненые среди мирных граждан, которые находились рядом с местом российское атаки.  

Напомним, российские оккупанты утром в понедельник, 30 июня, ударили дронами типа «Шахед» по Кривому Рогу на Днепропетровщине. К этому часу известно о трех раненых. Один из них — в тяжелом состоянии. Его доставили в операционную.

Телеграм-каналы Кривого Рога сообщали, что под удар дрона «Шахед» попало здание территориального центра комплектовании (ТЦК).

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