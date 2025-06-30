У Сухопутних силах ЗСУ заявили, що росіяни вдарили поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі

Російські військові сьогодні вдарили безпілотником поряд із будівлею одного з районних ТЦК у Кривому Розі Дніпропетровської області. Про це повідомила пресслужба Сухопутних сил ЗСУ.

«Сьогодні, 30 червня, ворогом завдано удару за допомогою БпЛА поряд із будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у місті Кривий Ріг», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки своєчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травм та втрат серед особового складу.

«Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийому громадян не здійснювали і під час тривоги перебували в укритті», — додали в Сухопутних силах.

Водночас наголошується, що є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд із місцем російської атаки.

Нагадаємо, російські окупанти вранці у понеділок, 30 червня, вдарили дронами типу «Шахед» по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. На цю годину відомо про трьох поранених. Один із них — у важкому стані. Його доставили до операційної.

Телеграм-канали Кривого Рогу повідомляли, що під удар дрону «Шахед» потрапила будівля територіального центру комплектування (ТЦК).