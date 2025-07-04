Зеленский сообщил о возвращении украинских военных из российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена сегодня домой возвратились украинские военные.
«Сегодня домой возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в различных регионах: Донбасс, Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это военные Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также представители Государственной специальной службы транспорта и гражданские лица», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.
«Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года», — отметил он.
В свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что особенность этого обмена в том, что удалось вернуть военнопленных, которых в России приговорили к длительным срокам заключения.
Домой возвращаются и военные, считавшиеся пропавшими без вести, добавил он.
Среди возвращенных есть офицеры.
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