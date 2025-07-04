Зеленський повідомив про повернення українських військових з російського полону

На батьківщину сьогодні повернулися українські військовополонені. Фото: телеграм-канал президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону сьогодні додому повернулися українські військові.

«Сьогодні додому повертаються наші захисники, які захищали Україну у різних регіонах: Донбас, Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це військові Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також представники Державної спеціальної служби транспорту та цивільні особи», — написав президент України у своєму телеграм-каналі.

«Наші люди вдома. Більшість із них перебувала у російському полоні ще з 2022 року», — зазначив він.

У свою чергу, український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути військовополонених, яких у Росії засудили до тривалих термінів ув'язнення.

Додому повертаються і військові, які вважалися зниклими без вісті, додав він.

Серед повернених є офіцери.