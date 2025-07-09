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ВСУ показали, как сбивают «Шахеды» в небе над Украиной

09 июля 2025, 13:33

ВСУ показали, как сбивают «Шахеды» в небе над Украиной

Уничтоженный БпЛА «Шахед». Уничтоженный БпЛА «Шахед».

Воздушные силы ВСУ опубликовали видео боевой работы по уничтожению вражеских дронов типа «Шахед». Кадры появились на официальном телеграм-канале Воздушных сил Украины.



На видео, снятом в зоне ответственности Воздушного командования «Центр», видно, как украинские военные отслеживают цель — российский БПЛА, получают разрешение на открытие огня и успешно сбивают его несколькими очередями.



Напомним, в ночь на 9 июля (с 20:00 8 июля) Россия совершила одну из крупнейших атак, применив 741 средство воздушного нападения, включая 728 дронов типа «Шахед» и ракеты различных типов.

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