Рекордна атака: РФ випустила 741 ціль по Україні за ніч

У ніч на 9 липня (з 20:00 8 липня) окупанти здійснили масовану атаку, застосувавши 741 засіб повітряного нападу, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, ворог використав:
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару стала Волинська область, зокрема — місто Луцьк.
Станом на 08:30 силами ППО України знищено 718 цілей:
Також зафіксовано 4 влучання і 14 випадків падіння уламків на території України. Інформація про наслідки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що РФ завдала масованого удару по Луцьку дронами та ракетами.
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