Десятки «Шахедов» ночью были сбиты именно дронами-перехватчиками — Зеленский

Десятки шахедов были сбиты именно дронами-перехватчиками. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что этой ночью десятки российских дронов, которые атаковали Украину, были сбиты дронами-перехватчиками.



«Трудно этот день начался. Более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания, были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки шахедов были сбиты именно перехватчиками», — отметил он.



По словам Зеленского, Украина масштабирует производства таких дронов-перехватчиков.



Ранее мы писали, что в ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) российские войска выпустили по Украине 550 средств воздушного нападения. По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара оккупантов стала столица Украины, город Киев.



По предварительным данным на 08:00, силами ПВО уничтожено 478 воздушных целей. Из них: 270 целей сбиты огневыми средствами, 208 — локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях