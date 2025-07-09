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ЗСУ показали, як збивають «Шахеди» в небі над Україною

09 липня 2025, 13:33

ЗСУ показали, як збивають «Шахеди» в небі над Україною

Знищений БпЛА «Шахед». Знищений БпЛА «Шахед».

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео бойової роботи зі знищення ворожих дронів типу «Шахед». Кадри з'явилися на офіційному телеграм-каналі Повітряних сил України.



На відео, знятому в зоні відповідальності Повітряного командування «Центр», видно, як українські військові відстежують ціль — російський БПЛА, отримують дозвіл на відкриття вогню й успішно збивають його кількома чергами.



Нагадаємо, в ніч на 9 липня (з 20:00 8 липня) Росія здійснила одну з найбільших атак, застосувавши 741 засіб повітряного нападу, включаючи 728 дронів типу «Шахед» та ракети різних типів.

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