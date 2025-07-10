В Германии пособия новоприбывшим беженцами из Украины могут существенно сократить — DW

Размер пособия новоприбывшим беженцам из Украины в Германии могут существенно сократить

Власти Германии планируют снизить размер пособий для украинских беженцев, приехавших в страну после 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Отмечается, что выплаты могут сократиться с 563 евро до 441 евро в месяц.

Также рассматривается возможность изменения условий предоставления медицинского страхования: новоприбывшие беженцы, вероятно, не смогут получать его наравне с гражданами Германии.

Издание пишет, что введение новых правил требует поправок в законодательство, поэтому изменения вступят в силу не сразу.

Ранее сообщалось, что в Германии зафиксировано более 470 тысяч людей без собственного жилья, почти треть из них — беженцы из Украины. Больше всего бездомных размещено в западных федеральных землях, тогда как в восточных — меньше всего.