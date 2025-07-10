У Німеччині грошову допомогу новоприбулим біженцям з України можуть суттєво скоротити — DW

Розмір допомоги новоприбулим біженцям з України в Німеччині можуть суттєво скоротити

Влада Німеччини планує знизити розмір допомоги для українських біженців, які приїхали в країну після 1 квітня 2025 року. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Зазначається, що виплати можуть скоротитися з 563 до 441 євро на місяць.

Також розглядається можливість зміни умов надання медичного страхування: новоприбулі біженці, ймовірно, не зможуть отримувати його нарівні з громадянами Німеччини.

Видання пише, що запровадження нових правил потребує поправок до законодавства, тому зміни набудуть чинності не одразу.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині зафіксовано понад 470 тисяч людей без власного житла, майже третина з них — біженці з України. Найбільше безпритульних розміщено у західних федеральних землях, тоді як у східних – найменше.