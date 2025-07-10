Зеленский рассказал о помощи США, контрактной армии и планах РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена запускать от 700 до 1000 дронов по территории Украины ежедневно. По его словам, такая тактика направлена на деморализацию украинского общества через массированные обстрелы.



«Мы будем отвечать Путину ударами», — подчеркнул президент в своем выступлении в Риме.

Он также сообщил, что передал бывшему президенту США Дональду Трампу пакет запросов на поставку вооружения, в том числе на 10 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot. Их финансирование готовы взять на себя Германия, Норвегия и другие партнеры. При этом, по словам Зеленского, переданный пакет помощи гораздо шире, чем только ЗРК.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина продолжает курс на формирование сильной профессиональной армии, ориентированной на контрактную службу.

Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина может сменить посла в США. Одним из кандидатов на эту должность рассматривается министр обороны Рустем Умеров. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В случае назначения, по словам президента, возможны масштабные кадровые перестановки в правительстве.

Президент также сообщил, что в настоящее время численность российской армии составляет около 1,2 млн человек, и Владимир Путин планирует увеличить ее до 1,5 млн. По словам Зеленского, в следующем году Россия намерена потратить на войну порядка 300 миллиардов долларов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем этапе переговоры с Российской Федерацией возобновляться не будут. Основной причиной он назвал незавершенный процесс обмена пленными, который ранее был согласован между сторонами.