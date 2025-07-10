Зеленский: переговоры с РФ возможны только после обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем этапе переговоры с Российской Федерацией возобновляться не будут. Основной причиной он назвал незавершенный процесс обмена пленными, который ранее был согласован между сторонами.

По словам главы государства, только после выполнения этих обязательств можно говорить о следующих этапах переговорного процесса. Об этом он сообщил во время брифинга по итогам саммита в Риме.

В рамках визита Зеленский также принял участие в Конференции по восстановлению Украины, где призвал к созданию широкой международной коалиции и комплексному подходу к послевоенному восстановлению страны, пишет «Обозреватель». Он сравнил этот процесс с реализацией плана Маршалла.

Официальная позиция Киева остается неизменной: никакого продвижения в переговорном процессе с Россией не будет до тех пор, пока не выполнены ключевые договоренности по обмену пленными.



Видеозапись выступления президента Украины была опубликована Офисом главы государства.

Напомним, в рамках последнего обмена удалось вернуть военнопленных, которых в России приговорили к длительным срокам заключения.