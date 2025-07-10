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Зеленський розповів про допомогу США, контрактну армію та плани РФ

10 липня 2025, 22:58

Зеленський розповів про допомогу США, контрактну армію та плани РФ

Зеленський розповів про допомогу США, контрактну армію та плани РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має намір запускати від 700 до 1000 дронів по території України щодня. За його словами, така тактика спрямована на деморалізацію українського суспільства через масовані обстріли.

«Ми відповідатимемо Путіну ударами», — підкреслив президент у своєму виступі в Римі.

Він також повідомив, що передав колишньому президенту США Дональду Трампу пакет запитів на постачання озброєння, зокрема на 10 батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot. Їхнє фінансування готові взяти на себе Німеччина, Норвегія та інші партнери. При цьому, за словами Зеленського, переданий пакет допомоги є набагато ширшим, ніж тільки ЗРК.

Крім того, глава держави зазначив, що Україна продовжує курс на формування сильної професійної армії, яка орієнтована на контрактну службу.

Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна може змінити посла у США. Одним із кандидатів на цю посаду розглядається міністр оборони Рустем Умеров. Проте остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. У разі призначення, за словами президента, можливі масштабні кадрові перестановки в уряді.

Президент також повідомив, що наразі чисельність російської армії становить близько 1,2 млн. чоловік, і Володимир Путін планує збільшити її до 1,5 млн. осіб. За словами Зеленського, наступного року Росія має намір витратити на війну близько 300 мільярдів доларів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив , що на сьогоднішньому етапі переговори з Російською Федерацією не поновлюватимуться. Основною причиною він назвав незавершений процес обміну полоненими, який раніше був узгоджений між сторонами.

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