Войска РФ сегодня утром ударили по Константиновке авиабомбами: разрушена школа

В Константиновке Донецкой области в результате российского авиаудар утром 11 июля разрушена школа. Фото: ГВА

В пятницу, 11 июля, в 10:10 российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Константиновской громады Донецкой области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

Отмечается, что противник нанес два авиаудара бомбами ФАБ-250.

«В результате атаки пострадавших среди гражданского населения нет, однако получило повреждения здание учебного заведения», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля в результате российских обстрелов в Константиновке пострадал один человек.