Войска РФ сегодня утром ударили по Константиновке авиабомбами: разрушена школа

В пятницу, 11 июля, в 10:10 российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Константиновской громады Донецкой области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.
Отмечается, что противник нанес два авиаудара бомбами ФАБ-250.
«В результате атаки пострадавших среди гражданского населения нет, однако получило повреждения здание учебного заведения», — говорится в сообщении.
Напомним, 10 июля в результате российских обстрелов в Константиновке пострадал один человек.
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