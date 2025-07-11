Війська РФ сьогодні вранці вдарили по Костянтинівці авіабомбами: зруйновано школу

У п'ятницю, 11 липня, о 10:10 російські окупанти в черговий раз завдали удару по цивільній інфраструктурі Костянтинівської громади Донецької області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Зазначається, що противник завдав двох авіаударів бомбами ФАБ-250.
«Внаслідок атаки постраждалих серед цивільного населення немає, проте зазнала пошкоджень будівля навчального закладу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня в результаті російських обстрілів у Костянтинівці постраждала одна людина.
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